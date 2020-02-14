Экономика В США отсрочили до апреля запрет на использование продукции Huawei

2020-02-14 11:42 153

США решили отложить введение ограничений в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei еще на полтора месяца,сообщает пресс-служба Министерства торговли.

Таким образом национальные компании смогут до 1 апреля поставлять в США продукцию, которая не затрагивает национальную безопасность США.

Срок действия прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американскими властями, истекал 16 февраля..

Напомним, в мае прошлого года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список после того, как президент страны Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям". При этом ведомство продолжает выдавать китайской компании временную лицензию на обслуживание сетей и обновление ПО.