Экономика В США отсрочили до апреля запрет на использование продукции Huawei

2020-02-14 11:42 153

США решили отложить введение ограничений в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei еще на полтора месяца,сообщает пресс-служба Министерства торговли.

Таким образом национальные компании смогут до 1 апреля поставлять в США продукцию, которая не затрагивает национальную безопасность США.

Срок действия прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американскими властями, истекал 16 февраля..

Напомним, в мае прошлого года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список после того, как президент страны Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям". При этом ведомство продолжает выдавать китайской компании временную лицензию на обслуживание сетей и обновление ПО.

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