Экономика Доллар и евро в Украине в конце недели подешевели - точный курс валют на сегодня

2020-02-14 13:16 81

В конце рабочей неделе в Украине уже традиционно немного опускаются курсы основных валют. Официально и реально. Так, средний курс доллара в украинских банках и обменных пунктах в пятницу, 14 февраля, составляет 24,30- 24,55 грн.

Как сообщает финансовый портал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 10 коп., а в продаже - на 5 коп. Евро в покупке подешевел на 20 коп., а в продаже - на 17 коп. и составил 26,30-26,70 грн.

Рубль в цене не изменился, составив 0,360-0,389 грн.

Напомним, НБУ установил на сегодня курс доллара на уровне 24,47 грн. Об этом сообщается на официальном сайте Банка.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар официально подешевел на 2 коп. Евро подешевел на 14 коп. и составил 26,58 грн.