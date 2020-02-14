Политика Екс-президент Порошенко оголосив вимоги до українських телеканалів

2020-02-14 16:00 78

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав українські телеканали від кодування свого сигналу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кодування сітки українських каналів є непродуманим і працює проти України!

У той час, коли Росія як країна-агресор, порушуючи закон, намагається донести свої фейкові новини, діюча влада полегшує завдання російських пропагандистських сил, кодуючи українські канали", - написав Порошенко.

"Звертаюся до українських телеканалів: зніміть кодування, українці мають знати різні точки зору та самі обирати надійні джерела інформації", - додав він.

Порошенко також закликав українців об’єднатися, щоб захистити телеканал ATR.

"Переконаний, він відновить мовлення в ефірі. Ми не допустимо його закриття! Команда Європейська Солідарність і я особисто стоїмо пліч-о-пліч з журналістським колективом Телеканалу ATR, з кримськотатарським народом, з усіма українцями Криму!" – додав п’ятий президент України.

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