Политика Госдеп США не стал раскрывать детали встречи Помпео и Лаврова в Мюнхене

2020-02-17 13:15 186

В Госдепе США не раскрыли подробностей встречи госсекретаря Майкла Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

"Мы можем подтвердить, что госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, − заявил представитель американского дипведомства.

По его словам, в соответствии с принятой в Госдепартаменте практикой, для краткой встречи "на ногах" не будет отдельного сообщения для СМИ.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности-2020 проходила в столице Баварии с 14 по 16 февраля. На ней присутствовали более 30 глав государств и правительств, в том числе украинский лидер Владимир Зеленский.