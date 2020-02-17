Мир фото Подлодка США у берегов Кабифорнии выпустила ракеты Trident II

2020-02-17 15:13 132

Военно-морские силы США провели испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части.

Как сообщает пресс-служба ВМС, запуск был произведен со стратегической подводной лодки USS Maine класса Огайо в районе побережья Сан-Диего (штат Калифорния). Испытание призвано проверить состояние Trident II и собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегических ядерных сил, подчеркнули в ВМС.

Напомним, срок службы ракет Trident II, которые изначально планировалось снять с вооружения в 2024 году, был продлен до 2040-х годов.

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