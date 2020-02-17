Политика Лавров прокомментировал заявления о новой нормандской встрече

2020-02-17 18:00 222

 

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что все, что об этом говорилось - лишь "пожелания". Предпосылок для ее проведения он не видит.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что утверждения партнеров России по нормандскому формату о проведении саммита "четверки" в апреле являются не более чем пожеланиями. Об этом он сказал по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в понедельник, 17 февраля, ТАСС.

"Когда мы слышим заявления наших коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это их пожелания, которые они высказывают вслух, но не более того", - сказал Лавров.

Он отметил, что прежде чем созвать саммит, необходимо выполнить предыдущие договоренности, а также определить возможные решения, которые будут обсуждаться на новой встрече.

"К этому стоит приступить, когда завершится процесс реализации того, что было достигнуто раньше", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что Россия пока не наблюдает прогресса в выполнении решений нормандского саммита в Париже ни на одном из направлений.

"Разведение сил и средств тормозится Киевом. Мы видим отсутствие большого желания украинской стороны на эту тему договариваться, - заявил глава МИД РФ. - Все упирается в патологическое нежелание украинской власти как при Порошенко, так и при Зеленском сейчас выполнять требования минских договоренностей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском", - заявил Лавров.

По его словам, украинцы и европейцы пытаются перенести весь процесс урегулирования из Контактной группы в нормандский формат, "исходя из логики, что Россия является стороной конфликта".

"Эта логика ущербна, она не закреплена ни в минских соглашениях, ни в резолюции Совета Безопасности ООН 2202. Придется работать в Контактной группе, или нашим западным коллегам придется расписываться в бессилии в своей роли гарантов процесса реализации "Минска", - сказал он.

Лавров также отметил, что НАТО только усугубляет проблемы Украины и тем самым подрывает усилия, нацеленные на выполнение минских соглашений.

Он напомнил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что Североатлантический альянс "не имеет никакого отношения к Украине". Россия ведет диалог с теми западными странами, которые занимаются украинским урегулированием, подчеркнул Лавров.

Напомним, что в пятницу, 14 февраля, Зеленский и Путин обсудили новую встречу в нормандском формате. Президенты Украины и России также обговорили вопрос обмена удерживаемыми лицами и реализацию достигнутых договоренностей.

Также сообщалось, что в МИД сомневаются в нормандской встрече в апреле. МИД заявил, что на данный момент не видит подготовки к возможному проведению новой встречи в нормандском формате.

Позже посол Германии рассказала о подготовке нормандской встречи в Берлине, хотя предпосылок для его проведения еще нет, считает посол.

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