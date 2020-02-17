Спорт Ломаченко проведет главный бой в карьере: названа дата и место

2020-02-18 08:00 222

Украинский боксер Василий Ломаченко 30 мая проведет бой с американцем Теофимо Лопесом. Поединок состоится в американском городе Нью-Йорк.

Об этом Ломаченко сообщил в Instagram LomUs.

"Уже официально! Проморолик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью-Йорке, США", - сообщается в Instagram.

В этом бою Ломаченко будет бороться за титул чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Лопес. При этом украинец будет защищать принадлежащие ему чемпионские пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В случае победы украинский боксер станет абсолютным чемпионом мира.

32-летний Ломаченко провел 15 боев на профессиональном ринге, одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 22-летнего Лопеса 15 побед в 15 поединках (12 - нокаутом).