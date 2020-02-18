Политика Зеленский срочно собирает СНБО: что происходит?

2020-02-18 12:00 372

 

Сегодня, 18 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что по результатам заседания в 12:00 начнется брифинг.

Напомним, что во вторник, 18 февраля, российские оккупанты пошли в атаку на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Донбассе, пытаясь прорвать линию фронта; украинские военные понесли потери.

Об этом говорится в срочном заявлении штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Боевики атаковали ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

"Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации... Потери противника уточняются", - добавили в штабе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Шутки, критика и ажиотаж - Чем удивило выступление Зеленского в Мюнхене

2020-02-17 11:13 585

Зеленский предложил совместно патрулировать границу Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО

2020-02-16 10:30 729

Украинским банкам разрешили не раскрывать информацию о реальной стоимости услуг и рисках

2020-02-14 19:33 666

У Зеленского ответили на информацию о тайной встрече с секретарем Совбеза РФ

2020-02-14 10:12 531

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский срочно собирает СНБО: что происходит?

2020-02-18 12:00 372

Армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС: что происходит

2020-02-18 09:30 588

Глава Мюнхенской конференции попал на Миротворец

2020-02-18 07:30 168

В Нафтогазе рассказали, сколько потеряли из-за аннексии Крыма

2020-02-17 22:00 441
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский срочно собирает СНБО: что происходит? 2020-02-18 12:00 372
Армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС: что происходит 2020-02-18 09:30 588
Глава Мюнхенской конференции попал на Миротворец 2020-02-18 07:30 168
В Нафтогазе рассказали, сколько потеряли из-за аннексии Крыма 2020-02-17 22:00 441

Лента

12:00 Зеленский срочно собирает СНБО: что происходит?
11:30 Военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке
11:00 Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2020 году: разъяснение для украинцев
10:30 Украина эвакуирует из Китая граждан нескольких стран
10:00 Кому стоит опасаться коронавируса: ВОЗ раскрыла новые важные данные
09:30 Армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС: что происходит
09:00 В марте в Украине ударит жара: синоптики предупредили об очередном погодном экстриме
08:30 В Минздраве сообщили сколько человек эвакуируют из Уханя
08:00 Ломаченко проведет главный бой в карьере: названа дата и место
07:30 Глава Мюнхенской конференции попал на Миротворец