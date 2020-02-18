Политика Зеленский срочно собирает СНБО: что происходит?

2020-02-18 12:00 372

Сегодня, 18 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что по результатам заседания в 12:00 начнется брифинг.

Напомним, что во вторник, 18 февраля, российские оккупанты пошли в атаку на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Донбассе, пытаясь прорвать линию фронта; украинские военные понесли потери.

Об этом говорится в срочном заявлении штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Боевики атаковали ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

"Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации... Потери противника уточняются", - добавили в штабе.