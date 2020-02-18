Украина получит новый безвиз с экзотической страной: что важно знать

Украинцы смогут без каких-либо виз в 2020 году посетить новые экзотические страны
Об этом говорится в отчете Программы деятельности правительства за 2019 год.
Как известно, за минувший 2019 год в силу вступило два международных договора Украины в визовой сфере с Доминикой и Северной Македонией.
Что касается 2020 года, то Украина планирует в ближайшее время подписать безвизовое соглашение с экзотической Гренадой (Карибский бассейн).
Более того, стало известно о плане вступления в силу “безвизовых” соглашений с Эквадором, Колумбией, Маршалловым островам, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, которые были подписаны в 2019 году, а также по совершенствованию действующих визово-миграционных процедур.
"Дальнейшие запланированные действия: подписание двустороннего соглашения с Гренадой о введении безвизового режима", - говорится в официальном отчете.
Ранее мы рассказывали о том, что Украина получила безвизовый режим со 128 странами мира. Об этом говорится в мировом рейтинге Henley & Partners.
За последний год Украина получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией. Однако, в 2019 году официальный Киев потерял безвиз с африканскими Джибути и Бенином.
Общее количество государств, которые без визы (или же с оформлением визы по прибытию в аэропорту) могут посещать украинцы, составляет 128 стран.
На первом месте уверенно закрепилась Япония. Ее граждане по состоянию на начало текущего года могут без виз посетить 191 страну.
Вместо этого наша страна сделает ставку на максимальное упрощение всех таможенных процедур и содействие движению товаров через границу, доступа украинских производителей на рынок Евросоюза. Об заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.