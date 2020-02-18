Политика Украина получит новый безвиз с экзотической страной: что важно знать

2020-02-18 15:30 171

 

Украинцы смогут без каких-либо виз в 2020 году посетить новые экзотические страны

Об этом говорится в отчете Программы деятельности правительства за 2019 год.

Как известно, за минувший 2019 год в силу вступило два международных договора Украины в визовой сфере с Доминикой и Северной Македонией.

Что касается 2020 года, то Украина планирует в ближайшее время подписать безвизовое соглашение с экзотической Гренадой (Карибский бассейн).

Более того, стало известно о плане вступления в силу “безвизовых” соглашений с Эквадором, Колумбией, Маршалловым островам, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, которые были подписаны в 2019 году, а также по совершенствованию действующих визово-миграционных процедур.

"Дальнейшие запланированные действия: подписание двустороннего соглашения с Гренадой о введении безвизового режима", - говорится в официальном отчете.

Ранее мы рассказывали о том, что Украина получила безвизовый режим со 128 странами мира. Об этом говорится в мировом рейтинге Henley & Partners.

 По итогам минувшего года Украина оказалась на 43 месте среди 200 государств мира в рейтинге паспортов.

За последний год Украина получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией. Однако, в 2019 году официальный Киев потерял безвиз с африканскими Джибути и Бенином.

Общее количество государств, которые без визы (или же с оформлением визы по прибытию в аэропорту) могут посещать украинцы, составляет 128 стран.

На первом месте уверенно закрепилась Япония. Ее граждане по состоянию на начало текущего года могут без виз посетить 191 страну.

 Также мы сообщали о том, что Киев отказался от дальнейшей работы над инициативой по вступлению в таможенный союз с Евросоюзом.

Вместо этого наша страна сделает ставку на максимальное упрощение всех таможенных процедур и содействие движению товаров через границу, доступа украинских производителей на рынок Евросоюза. Об заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

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