Политика Зеленский пригрозил поселить эвакуированных из Китая в особняки политиков в Конча-Заспе

2020-02-18 18:42 201

Президент Владимир Зеленский пригрозил лично привезти эвакуированных из Китая украинцев на дом тем политикам, которые подстрекают людей блокировать размещение граждан в санаториях. 

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям... мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам... обращаются к людям, местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать, мы забираем своих ... по поводу этих "товарищей" ... Если вы будете перекрывать дороги, мы привезем всех наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - отметил президент на брифинге В Киеве.

По его словам, некоторые СМИ распространили дезинформацию, что украинцев эвакуируют из Китая "куда-то не туда, и не все для этого готово".

"Есть несколько вариантов и мы полностью готовы", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ситуация с вирусной угрозой находится под "полным контролем" украинской власти.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков осудил действия украинцев, которые не хотят пускать в Украину своих соотечественников из Китая.

 

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