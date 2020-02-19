Политика В Иране рассказали, почему затягивается расшифровка «черного ящика»

2020-02-19 17:30 33

"Черный ящик" украинского пассажирского самолета, сбитого в Иране в прошлом месяце, сильно поврежден. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, передает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Хатами сказал, что власти попросили сектор оборонной промышленности помочь с ремонтом "черного ящика".

"Было решено сначала завершить ремонт "черного ящика", а затем попытаться расшифровать его. В настоящее время они заняты ремонтом", - заявил министр.

Ранее посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ Украине или другому государству, если ему не удастся самостоятельно их расшифровать.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил в технической возможности Украины провести расшифровку "черных ящиков" украинского самолета, который атаковали иранские военные в январе.

Как писалось ранее, что глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране.