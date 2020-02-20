Политика Зеленский жестко отреагировал на скандал с эвакуацией украинцев из Китая

2020-02-20 11:42 222

Эвакуированные из китайского Уханя украинцы будут размещены на обсервацию в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с этим были введены беспрецедентные меры безопасности. По его словам, было сделано все, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. Также все, кто поднялся на борт в Ухане здоровы. Те, кто имел немного повышенную температуру, не были допущены к эвакуации.

"Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", - написал Зеленский.

Зеленский также отметил другую опасность, "опасность забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы". Таким образом президент прокомментировал волну протестов, которая в последние дни развернулась в разных регионах, куда, по слухам, должны были привезти эвакуированных.

"Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома", - написал Зеленский.

Он отметил, что не все украинцы могут гордиться такой же человечной реакцией.

"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они - почти как дети", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что украинец всегда остается украинцем. И украинская власть будет бороться за каждого украинца, который оказался в беде, - где бы он ни находился.

"Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика - я это гарантирую", - подчеркнул Зеленский, призвая общество к такой же реакции.