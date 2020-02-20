Политика Нужно будет закрыть границу: в Украине сделали тревожное заявление про коронавирус в России

2020-02-20 22:15 180

Генерал-лейтенант Украины в отставке Игорь Романенко и бывший глава СБУ генерал Николай Маломуж советуют усилить контроль на границе с Россией и быть готовыми при первой же необходимости перекрыть сообщение между странами из-за коронавируса.

Такое мнение украинские военные выразили в комментарии "Апострофу", отреагировав на информацию о том, что в российском Воронеже количество пациентов с подозрением на уханский коронавирус выросло до 8. Именно об этом накануне сообщило российское издание "Вести. Воронеж". Беспокойство вызывает именно тот факт, что Воронеж находится рядом с украинской границей - от Харькова до него около 5 часов на авто.

"Если есть вспышка рядом с Украиной, то надо взять на контроль. Надо усилить контроль прохождения границы, измерять температуру на границе. Если хотя бы у одного прибывшего из России человека подтвердится коронавирус или хотя бы будут подозрения на него, - надо полностью закрывать границу . надо также следить за состоянием дел в России. В случае ухудшения ситуации надо поскорее прекращать сообщения между странами", - считает генерал Романенко.

Кроме того, по словам генерала Николая Маломужа, Украине нужно обязательно установить санитарные посты на границе, как это делали раньше, и при первом случае немедленно устанавливать полный режим запрета.

"Всегда, если есть такие сигналы, как из Воронежа, надо действовать, будто уже существует реальная угроза стране. Если люди просто побывали в зараженном регионе, надо относиться к ним, как будто они уже заражены. На постах должны находиться медики, оборудованы всеми средствами защиты. Перекрыть такой огромный поток людей на границе в превентивных целях будет сложно. Но оперативный контроль на всех пунктах въезда должен быть обязательно. Это как при сообщении о заминировании", - подчеркнул генерал.

Также Николай Маломуж порекомендовал украинской власти обратиться к Всемирной организации здравоохранения, чтобы она дополнительно выделила Украине тестеры для выявления заболевания. Украина сейчас имеет собственные приборы, которые позволяют поверхностно определять повышенную температуру у человека, но их недостаточно, отметил военный.