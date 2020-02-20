Политика Нужно будет закрыть границу: в Украине сделали тревожное заявление про коронавирус в России

2020-02-20 22:15 180

 

Генерал-лейтенант Украины в отставке Игорь Романенко и бывший глава СБУ генерал Николай Маломуж советуют усилить контроль на границе с Россией и быть готовыми при первой же необходимости перекрыть сообщение между странами из-за коронавируса.

Такое мнение украинские военные выразили в комментарии "Апострофу", отреагировав на информацию о том, что в российском Воронеже количество пациентов с подозрением на уханский коронавирус выросло до 8. Именно об этом накануне сообщило российское издание "Вести. Воронеж". Беспокойство вызывает именно тот факт, что Воронеж находится рядом с украинской границей - от Харькова до него около 5 часов на авто.

"Если есть вспышка рядом с Украиной, то надо взять на контроль. Надо усилить контроль прохождения границы, измерять температуру на границе. Если хотя бы у одного прибывшего из России человека подтвердится коронавирус или хотя бы будут подозрения на него, - надо полностью закрывать границу . надо также следить за состоянием дел в России. В случае ухудшения ситуации надо поскорее прекращать сообщения между странами", - считает генерал Романенко.

Кроме того, по словам генерала Николая Маломужа, Украине нужно обязательно установить санитарные посты на границе, как это делали раньше, и при первом случае немедленно устанавливать полный режим запрета.

"Всегда, если есть такие сигналы, как из Воронежа, надо действовать, будто уже существует реальная угроза стране. Если люди просто побывали в зараженном регионе, надо относиться к ним, как будто они уже заражены. На постах должны находиться медики, оборудованы всеми средствами защиты. Перекрыть такой огромный поток людей на границе в превентивных целях будет сложно. Но оперативный контроль на всех пунктах въезда должен быть обязательно. Это как при сообщении о заминировании", - подчеркнул генерал.

Также Николай Маломуж порекомендовал украинской власти обратиться к Всемирной организации здравоохранения, чтобы она дополнительно выделила Украине тестеры для выявления заболевания. Украина сейчас имеет собственные приборы, которые позволяют поверхностно определять повышенную температуру у человека, но их недостаточно, отметил военный.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сколько людей в Китае умирали в каждый день эпидемии коронавируса - статистика

2020-02-20 19:30 357

В СНБО пришли к выводу о необходимости восстановления СЭС из-за коронавируса

2020-02-20 16:30 252

фото В Китае выпустили первый простой и безотказный тест на коронавирус

2020-02-20 15:46 960

Минздрав назвал информацию о фактах заражения коронавирусом в Украине фейков

2020-02-20 15:14 213

Еще новости в разделе "Политика"

В Новых Санжарах собрали оперативный штаб правительства: что известно

2020-02-20 22:45 123

Нужно будет закрыть границу: в Украине сделали тревожное заявление про коронавирус в России

2020-02-20 22:15 180

Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии

2020-02-20 19:00 276

Депутаты Новых Санжар обратились к Зеленскому

2020-02-20 18:00 261
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Новых Санжарах собрали оперативный штаб правительства: что известно 2020-02-20 22:45 123
Нужно будет закрыть границу: в Украине сделали тревожное заявление про коронавирус в России 2020-02-20 22:15 180
Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии 2020-02-20 19:00 276
Депутаты Новых Санжар обратились к Зеленскому 2020-02-20 18:00 261

Лента

22:45 В Новых Санжарах собрали оперативный штаб правительства: что известно
22:15 Нужно будет закрыть границу: в Украине сделали тревожное заявление про коронавирус в России
22:00 Коронавирус на лайнере Diamond Princess – оба украинца выздоровели
21:34 МВД: В Новых Санжарах есть раненые и задержанные
21:30 Без паники и столкновений: как в Британии встретили эвакуированных из Уханя
21:00 В Посольстве рассказали, почему трех украинцев не эвакуировали из Китая, и что с ними сейчас
видео 20:45 Ад творится в Новых Санжарах: автобусы с людьми разгромили, количество раненых растет
20:30 "Эпидемия глупости": врач раскритиковала протесты против прибытия украинцев из Китая
20:00 В МВД рассказали, какие регионы представляют эвакуированные украинцы
19:30 Сколько людей в Китае умирали в каждый день эпидемии коронавируса - статистика