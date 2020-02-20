Политика В Новых Санжарах собрали оперативный штаб правительства: что известно

2020-02-20 22:45 108

 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук все же прибыл в Новые Санжары, где собрал оперативный штаб правительства. На заседании присутствует министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Гончарук на своей странице в Facebook поделился коротким видео с заседания штаба. Зрители могли видеть, что там присутствовали главы МВД и Минздрава, руководитель Нацполиции. Кто еще присутствовал на заседании правительственного штаба пока не известно.

На короткой записи можно услышать, как Гончаруку отчитываются о расселении эвакуированных, а также о беспорядках, которые произошли в Новых Санжарах.

Добавим, что сейчас видео исчезло со страницы Алексея Гончарука.

Напомним, полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах. В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.

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