Политика В МВД уверены, что к конфликту в Новых Санжарах причастны политики и местный бизнес

2020-02-21 10:41 234

Министр МВД Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны политические и деловые круги. Об этом он заявил в эфире "Право на власть", передает "Украинская правда".

На вопрос, не "торчат ли уши политиков" в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил: "Кое-какие "уши" мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического и бизнесового свойства."

Кроме того, Аваков считает, что утром участники протестов "посмотрят на факты с другой стороны".

"А многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны", – заявил министр.

Напомним, 20 февраля автобусы с эвакуированными украинцами в сопровождении полиции приехали в поселок Новые Санжары, где их забросали камнями протестующие местные жители. Также они разожгли костер и пытались заблокировать дорогу к санаторию.