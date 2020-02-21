Политика Пристайко пояснил, почему и как именно будут менять минские соглашения

2020-02-21 12:43 150

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающийся конфликт на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в минские договоренности. 

"Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – указал дипломат, передает Голос Америки.

По его словам, со временем разработают новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов. Также глава МИД подтвердил, что Украина работает над новой редакцией минских договоренностей, несмотря на позицию РФ, которая публично выступает против внесения в них изменений.

Пристайко также отметил, что некоторые изменения в минские соглашения уже внесены, в частности, "формула Штайнмайера и разведение сил". При этом Россия против этих действий не возражала.

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