Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 21 февраля - повестка дня

2020-02-21 10:12 255

Парламент сегодня начнет свою работу с прослушивания отчета правительства и продолжит рассматривать поправки к законопроекту о земле.

Для включения в повестку дня и принятия решения нардепам уже четвертый пленарный день предложен президентский проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Также Рада рассмотрит изменения в Закон "О национальной безопасности Украины" касательно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск.

На повестке дня и рассмотрение во втором чтении законопроекта о предотвращении коррупции.

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