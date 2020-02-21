Политика В ООН отреагировали на "бои" в Новых Санжарах: опубликовано жесткое заявление

2020-02-22 10:30 66

 

В Организации объединенных наций осудили нападения на эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах, Полтавской области.

Соответствующее заявление было опубликовано на Facebook-странице "United Nations in Ukraine".

"Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения, достоинства и безопасного возвращения в Украину. ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация", — говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что во время эпидемий прошлого, страх и недоверие не помогали, а наоборот, мешали противодействию болезни: "Это время для фактов, а не страха. Это время для рациональности, а не слухов. Это время для солидарности, а не стигмы".

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Политика

В ООН отреагировали на "бои" в Новых Санжарах: опубликовано жесткое заявление 2020-02-22 10:30 66
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