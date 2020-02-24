Спорт Капитана Реала Серхио Рамоса могут дисквалифицировать - назвал арбитра су*ным сыном

2020-02-25 09:12 105

Звездный защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос может пропустить матч 26-го тура чемпионата Испании с Барселоной.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство Ла Лиги рассмотрит высказывания капитана "сливочных", который после поединка 25-го тура против Леванте (0:1) раскритиковал арбитра встречи Алехандро Хосе Эрнандеса.

"Меня разозлил рефери. Раньше судьи были более уважительными, капитаны могли говорить с ними. Я спросил у Эрнандеса, есть ли у него проблемы лично со мной. Если есть, пусть он скажет, чтобы мы могли в них разобраться", - заявил Рамос после матча.

За критику судейской бригады Рамос может получить дисквалификацию на следующую игру Реала - против каталонской Барселоны. Встреча пройдет 1 марта в Мадриде. Напомним, Серхио не сдержал эмоций и обозвал Мартина Эдегора су*ным сыном.

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