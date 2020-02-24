Экономика Кубометр газа в феврале должен стоить менее 4 грн - на Европейских хабах резко подешевел газ

2020-02-25 08:11 186

Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Тысяча кубометров сегодня реально стоит дешевле 4 тысяч гривен (включая НДС), соответственно должны в ближайшее время снизиться и тарифы для населения. Причем ощутимо, поскольку транспортировку (доставку) голубого топлива мы сейчас оплачиваем по отдельной квитанции.

"Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Последние торги на УЭБ закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС", - , сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его данным, подписанные новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для соседей Украины. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС, добавил чиновник.

"Например, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%). Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть", - отметил Мвкогон.

Также гендиректор Оператора ГТС говорит, что наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены.

Напомним, Нафтогаз снизил на март цены на газ для промышленности и бюджетников на 12-15% до 4 777,2 - 5 527,2 гривен/тыс. куб. м (с НДС).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Гончарук пояснил ситуацию с тарифами на газ, гривной и контрактом с РФ

2020-02-21 13:44 705

Укртелеком повышает тарифы на стационарную связь

2020-02-19 18:30 675

После волны ракетных обстрелов Израиль снял ограничения в секторе Газа

2020-02-19 12:15 570

В Нафтогазе рассказали, сколько потеряли из-за аннексии Крыма

2020-02-17 22:00 726

Еще новости в разделе "Экономика"

Кубометр газа в феврале должен стоить менее 4 грн - на Европейских хабах резко подешевел газ

2020-02-25 08:11 186

Последняя неделя февраля: чего ожидать от доллара

2020-02-24 20:00 414

Курс валют на сегодня: сколько в Украине стоят доллар и евро

2020-02-24 12:43 348

Tesla выиграла суд в Германии - под Берлином началась вырубка леса для нового завода

2020-02-21 20:33 588
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Кубометр газа в феврале должен стоить менее 4 грн - на Европейских хабах резко подешевел газ 2020-02-25 08:11 186
Последняя неделя февраля: чего ожидать от доллара 2020-02-24 20:00 414
Курс валют на сегодня: сколько в Украине стоят доллар и евро 2020-02-24 12:43 348
Tesla выиграла суд в Германии - под Берлином началась вырубка леса для нового завода 2020-02-21 20:33 588

Лента

фото 09:39 Чудо природы: на пустынном берегу Мертвого моря расцвели миллионы цветов
09:12 Капитана Реала Серхио Рамоса могут дисквалифицировать - назвал арбитра су*ным сыном
08:40 Выпущена первая эффективная вакцина против китайского коронавируса
08:11 Кубометр газа в феврале должен стоить менее 4 грн - на Европейских хабах резко подешевел газ
22:00 Российские оккупанты готовят новое вторжение, в разведке бьют тревогу: "боевики начали..."
21:30 Зачем уволят учителей-пенсионеров: в Минобразования дали ответ
21:00 У Зеленского допускают покупку жилья освобожденным в результате обмена украинцам из ОРДЛО
20:30 Неизвестный на автомобиле влетел в толпу людей: пострадали более 30 человек
20:00 Последняя неделя февраля: чего ожидать от доллара
видео 19:33 Правительство проводит брифинг по противодействию распространению коронавируса в Украине: онлайн-трансляция