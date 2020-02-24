Экономика Кубометр газа в феврале должен стоить менее 4 грн - на Европейских хабах резко подешевел газ

2020-02-25 08:11 186

Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Тысяча кубометров сегодня реально стоит дешевле 4 тысяч гривен (включая НДС), соответственно должны в ближайшее время снизиться и тарифы для населения. Причем ощутимо, поскольку транспортировку (доставку) голубого топлива мы сейчас оплачиваем по отдельной квитанции.

"Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Последние торги на УЭБ закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС", - , сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его данным, подписанные новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для соседей Украины. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС, добавил чиновник.

"Например, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%). Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть", - отметил Мвкогон.

Также гендиректор Оператора ГТС говорит, что наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены.

Напомним, Нафтогаз снизил на март цены на газ для промышленности и бюджетников на 12-15% до 4 777,2 - 5 527,2 гривен/тыс. куб. м (с НДС).