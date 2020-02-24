Политика видео Правительство проводит брифинг по противодействию распространению коронавируса в Украине: онлайн-трансляция

2020-02-24 19:33 201

В Киеве проходит брифинг по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению занесения и распространения на территории Украины коронавируса.

В мероприятии примут участие премьер-министр Алексей Гончарук, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко и представитель Министерства внутренних дел Украины.

Начало трансляции в 20.15.

Напомним, на территории Украины не зафиксировано ни одного случая коронавируса, однако двое украинцев заразились COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess.

Ухань в провинции Хубэй стал эпицентром, откуда в декабре 2019 года начал распространяться новый тип коронавируса. Вскоре вирус распространился в других регионах страны, а также за рубежом.

19-20 февраля Украина провела операцию по эвакуации людей из Уханя, "столицы" эпидемии COVID-2019. На борт самолета компании SkyUp поднялось 45 украинцев и 27 иностранцев из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы — всего 72 человека. Все они, а также экипаж лайнера и представители различных служб, задействованные в эвакуации (еще 22 человека), находятся в данный момент в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары".