Политика В СНБО назвали количество жителей ОРДЛО с российскими паспортами

2020-02-25 22:00 240

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на оккупированной части Донбасса 156 тысяч местных жителей получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

По словам Данилова, СНБО внимательно следит за количеством паспортов, которые выдает Россия.

"Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ", - заявил Данилов.

Также он рассказал, как на это отвечает Украина: "Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта".