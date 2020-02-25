Политика Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат из-за задолженностей шахтерам

2020-02-25 19:30 99

 

Президент установил дедлайн, до которого правительство должно решить проблему

Пока в Украине планируют закрыть убыточные шахты и найти горнякам новую работу, задолженность по зарплатам на государственных шахтах уже превысила миллиард гривен. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании с руководителями угольной отрасли.

При этом глава государства пригрозил, что если правительство не решит проблему в течение марта и апреля, чиновники Кабинета министров тоже не будут получать зарплаты.

"Если мы не будем это закрывать, если пропустим хоть одни сутки, мне кажется, будет справедливым, если все правительство не будет получать заработную плату за эти месяцы", – заявил Зеленский.

Он также предложил власти совместно с представителями угольной области разработать план решения проблемы, а потом презентовать его во время визита в шахтерские города.

"Давайте подготовим план и поездку во все эти шахтерские города. Проедемся. Но уже с планом, чтобы там людям уже нормально в глаза смотреть. Чтобы мы погасили задолженность. Не приезжали, как Робин Гуды, увидеть проблему и на следующий день решить, а сначала закрыли задолженность, и только потом поехали", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, работники государственных шахт по всей Украине устраивают протесты и организовывают забастовки из-за задержек зарплат. Пока что правительство пытается справиться с проблемой, выделяя средства на погашение долгов частями. Например, 10 февраля Кабмин перечислил 163 млн гривен на зарплаты шахтерам.

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