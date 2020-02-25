Политика В Италии назвали причину вспышки коронавируса в стране

2020-02-25 20:30 372

 

Конте обвинил руководство одной из больниц в несоблюдении процедур

Неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса COVID-19 в стране. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает CNN.

В частности, Конте обвинил руководство одной из больниц в несоблюдении процедур, которые предпринимаются в подобных ситуациях.

"Очевидно, что была вспышка, и она распространилась оттуда. Управление больницей было не совсем правильным в соответствии с разумными протоколами, которые рекомендуются в этих случаях, и это, безусловно, способствовало распространению", - сказал он о больнице в северной Италии, где был подтвержден первый случай коронавирус

По состоянию на 25 февраля, коронавирусом в Италии заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по 3 - в Пьемонте и Риме и еще по 1 - в Больцано и Трентино. Также известно о 7 смертельных случаях.

Также РБК-Украина сообщало, что всего в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19, из которых 2699 были смертельными.

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