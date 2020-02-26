Политика В ГБР создают специальное управление по расследованию дел Евромайдана

2020-02-26 15:46 144

Госбюро расследований создаст отдельное Управление по расследованию "дел Майдана", а также планирует ежемесячно устраивать встречи с представителями общественных организаций "Родина Героев Небесной Сотни" и "Непокоренный Майдан - 18.02".

"Наши следователи уже направили в суд два "дела Майдана" - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега", - заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, сообщает прес-служба ведомства.

Сейчас в ГБР 49 уголовных производств по "делам Майдана". Венедиктова сообщила семьям Героев Небесной Сотни и их представителям о ходе их расследования. В ближайшее время в ГБР будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

"Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнен кадрами", - отметила Венедиктова.