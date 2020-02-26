Политика Больше, чем зарплата Трампа. Глава Укргидроэнерго заработал в 2019 году 16 миллионов гривен

2020-02-26 21:30 105

 

Размер зарплата главы Укргидроэнерго Игоря Сироты в 650 тысяч долларов (16 миллионов гривен) в год возмутил Министерство энергетики и защиты окружающей среды и там заявили о недопустимости таких гигантских на фоне украинской экономики выплат.

Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 26 февраля.

Уточняется, что сумма одних только премий за год, без учета зарплаты, составила 10 млн гривен (почти $430 тысяч), 3 млн гривен из них были выплачены в декабре. При этом зарплата Сироты с июля 2019 года выросла более чем в три раза. Сейчас она составляет почти 782 тысяч гривен (около $32 тысяч) в месяц.

Эти данные Минэкоэнерго получило от компании в ответ на свой запрос.

"Стоит напомнить, что по информации из открытых источников, зарплата президента США Дональда Трампа составляет $400 тысяч в год", – подчеркнули в министерстве и добавили, что размер премий и должностного оклада в Укргидроэнерго установил набсовет, который был сформирован в июле 2019-го правительством Владимира Гройсмана.

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