Экономика Доллар в Украине подорожал: чего ждать от курса валюты дальше

2020-02-26 20:30 249

Доллар планомерно идет вверх: по итогам межбанковских торгов 25 февраля его курс поднялся на 4,5 копейки, и остановился на 24,53-24,55 грн/$. На 5 копеек выросла средняя цена наличной валюты на продаже — до 24,55-24,65 грн/$ (минимальный ценник — 24,42 грн/$) и на 10 копеек — на покупке (до 24,30-24,35 грн/$).

Финансисты пытаются подтолкнуть население к более активной сдаче «американца», пишет «Страна».

На безналичном рынке нет паники, но ситуация уже очень настороженная. Говорят, что Ситибанк, которые долгие месяцы был крупным валютным продавцом, второй день подряд скупает валюту. На межбанке активно заключают форвардные контракты: закупка доллара по текущему курсу с отсроченной поставкой в будущем, что подтверждает девальвационные ожидания.

Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной рассказал журналистам, что украинский валютный рынок сегодня формировали три ключевые фактора:

Размещение новых гривневых выпусков гособлигаций.

Платежи Госказначейства в рамках возмещения по НДС: сегодня вечером бизнесу перечислили 1,3 млрд грн, вчера — почти 0,5 млрд грн. Общий объем выплат ожидается на уровне 6 млрд грн.

Продолжающиеся обвалы мировых финансовых рынков из-за новостей по распространению китайского коронавируса по всему миру.

«Из-за усиление финансовой лихорадки на внешних рынках, инвесторы переориентируются на «тихие гавани», — отметил Куринной.

Украина никогда такой гаванью не была, потому мало сейчас интересует иностранцев. Нашу страну, равно как и прочие развивающиеся экономики, всегда считали рисковым рынком. В него вкладывались в основном польстившись на высокие ставки. Но когда Минфин перестал их предлагать, то денежный поток стал активно иссякать.

Это подтвердилось сегодня результатами аукциона по размещению четырех выпусков ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Он оказался откровенно провальным, как и два предыдущих — бумаги не были раскуплены. В бюджет совокупно поступит лишь 1,6 млрд грн. Притом, что три выпуска гособлигаций размещались с очень скромным общим лимитом 2 млрд, а один был безлимитным. Это 7-летние ОВГЗ, где, по слухам, надеялись собрать хотя бы 2 млрд грн.

Еще раз подчеркнем — ожидания были сильно занижены, поскольку чиновники учли непростую ситуацию на мировых рынках и не самые радужные отчеты по украинской экономике (замедление в четвертом квартале 2019 года ВВП с 4,6% до 1,5%). Совсем недавно при таком раскладке по бумагам привлекалось 10-12 млрд грн. Однако сейчас не оправдались даже скромные надежды. Причем, не первый раз: например, на прошлой неделе облигаций было размещено только на 1,5 млрд грн при предложении на 4,5 млрд грн.

Минфин не собрал бы искомые 4 млрд грн даже, если бы удовлетворил все текущие заявки по новым ОВГЗ, согласившись на повышенные ставки. Но он не согласился и провел отсев:

на 3-месячные гособлигации, которых предложили на 500 млн грн, пришло заявок на 313,9 млн грн, а было удовлетворено на 212,7 млн грн;

на 1,5-годовых ОВГЗ объемом 500 млн грн, подали заявок на 533,6 млн грн, а было удовлетворено на 473,6 млн грн;

на 2-летние бумаги объемом 1 млрд грн, сделали заявок на 714,6 млн грн, а было удовлетворено на 600,9 млн грн;

на 7-летний безлимитный выпуск приняли заявок на 383,9 млн грн, а было удовлетворено на 225,4 млн грн.

Покупатели облигаций ставили максимальные доходности на уровне 10,4-12% годовых (в зависимости от бумаги), а правительство не согласилось платить так много. Фактический средний уровень ставок оказался на уровне 9,4-10% годовых. Из этого можно сделать три вывода: