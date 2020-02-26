Экономика Доллар в Украине подорожал: чего ждать от курса валюты дальше

2020-02-26 20:30 249

 

Доллар планомерно идет вверх: по итогам межбанковских торгов 25 февраля его курс поднялся на 4,5 копейки, и остановился на 24,53-24,55 грн/$. На 5 копеек выросла средняя цена наличной валюты на продаже — до 24,55-24,65 грн/$ (минимальный ценник — 24,42 грн/$) и на 10 копеек — на покупке (до 24,30-24,35 грн/$).

Финансисты пытаются подтолкнуть население к более активной сдаче «американца», пишет «Страна».

На безналичном рынке нет паники, но ситуация уже очень настороженная. Говорят, что Ситибанк, которые долгие месяцы был крупным валютным продавцом, второй день подряд скупает валюту. На межбанке активно заключают форвардные контракты: закупка доллара по текущему курсу с отсроченной поставкой в будущем, что подтверждает девальвационные ожидания.

Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной рассказал журналистам, что украинский валютный рынок сегодня формировали три ключевые фактора:

Размещение новых гривневых выпусков гособлигаций.
Платежи Госказначейства в рамках возмещения по НДС: сегодня вечером бизнесу перечислили 1,3 млрд грн, вчера — почти 0,5 млрд грн. Общий объем выплат ожидается на уровне 6 млрд грн.
Продолжающиеся обвалы мировых финансовых рынков из-за новостей по распространению китайского коронавируса по всему миру.

«Из-за усиление финансовой лихорадки на внешних рынках, инвесторы переориентируются на «тихие гавани», — отметил Куринной.

Украина никогда такой гаванью не была, потому мало сейчас интересует иностранцев. Нашу страну, равно как и прочие развивающиеся экономики, всегда считали рисковым рынком. В него вкладывались в основном польстившись на высокие ставки. Но когда Минфин перестал их предлагать, то денежный поток стал активно иссякать.

Это подтвердилось сегодня результатами аукциона по размещению четырех выпусков ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Он оказался откровенно провальным, как и два предыдущих — бумаги не были раскуплены. В бюджет совокупно поступит лишь 1,6 млрд грн. Притом, что три выпуска гособлигаций размещались с очень скромным общим лимитом 2 млрд, а один был безлимитным. Это 7-летние ОВГЗ, где, по слухам, надеялись собрать хотя бы 2 млрд грн.

Еще раз подчеркнем — ожидания были сильно занижены, поскольку чиновники учли непростую ситуацию на мировых рынках и не самые радужные отчеты по украинской экономике (замедление в четвертом квартале 2019 года ВВП с 4,6% до 1,5%). Совсем недавно при таком раскладке по бумагам привлекалось 10-12 млрд грн. Однако сейчас не оправдались даже скромные надежды. Причем, не первый раз: например, на прошлой неделе облигаций было размещено только на 1,5 млрд грн при предложении на 4,5 млрд грн.

Минфин не собрал бы искомые 4 млрд грн даже, если бы удовлетворил все текущие заявки по новым ОВГЗ, согласившись на повышенные ставки. Но он не согласился и провел отсев:

 
  • на 3-месячные гособлигации, которых предложили на 500 млн грн, пришло заявок на 313,9 млн грн, а было удовлетворено на 212,7 млн грн;
  • на 1,5-годовых ОВГЗ объемом 500 млн грн, подали заявок на 533,6 млн грн, а было удовлетворено на 473,6 млн грн;
  • на 2-летние бумаги объемом 1 млрд грн, сделали заявок на 714,6 млн грн, а было удовлетворено на 600,9 млн грн;
  • на 7-летний безлимитный выпуск приняли заявок на 383,9 млн грн, а было удовлетворено на 225,4 млн грн.

Покупатели облигаций ставили максимальные доходности на уровне 10,4-12% годовых (в зависимости от бумаги), а правительство не согласилось платить так много. Фактический средний уровень ставок оказался на уровне 9,4-10% годовых. Из этого можно сделать три вывода:

  1. Дефицит госбюджета в феврале 2020 года будет не очень высоким, невзирая на заявления премьера Алексея Гончарука по недобору таможенных сборов.
  2. Власти решились снова тратить «валютную заначку страны»: конвертировать новую порцию валюты из того, что НАК «Нафтогаз» получил по стокгольмскому суду ($2,9 млрд). По приблизительной оценке (если учитывать расходы декабря), в ней должно было остаться $1-1,3 млрд. Правда нефтегазовая госкомпания регулярно зарабатывала порядка $500 млн на транзите российского газа.
  3. Правительство решило пойти ва-банк, и вручную секвестировать бюджетные платежи, нарушая утвержденную государственную смету.
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Министр рассказал о влиянии коронавируса на Украину

2020-02-26 22:30 27

Коронавирус в Украине: Минздрав предложил новый алгоритм действий

2020-02-26 18:30 228

В Украине за неделю от гриппа умерли 10 человек

2020-02-26 16:30 222

ВОЗ передала Украине специальные наборы для выявления коронавируса

2020-02-26 12:15 438

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар в Украине подорожал: чего ждать от курса валюты дальше

2020-02-26 20:30 249

Точный курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно подорожали

2020-02-26 09:39 327

Как получить кредит под развитие собственного бизнеса - подводные камни и нюансы

2020-02-25 11:42 375

Кубометр газа в феврале должен стоить менее 4 грн - на Европейских хабах резко подешевел газ

2020-02-25 08:11 624
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Доллар в Украине подорожал: чего ждать от курса валюты дальше 2020-02-26 20:30 249
Точный курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно подорожали 2020-02-26 09:39 327
Как получить кредит под развитие собственного бизнеса - подводные камни и нюансы 2020-02-25 11:42 375
Кубометр газа в феврале должен стоить менее 4 грн - на Европейских хабах резко подешевел газ 2020-02-25 08:11 624

Лента

22:30 Министр рассказал о влиянии коронавируса на Украину
22:00 В Минске обсудили угрозу коронавируса на Донбассе
21:30 Больше, чем зарплата Трампа. Глава Укргидроэнерго заработал в 2019 году 16 миллионов гривен
21:00 Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма
20:30 Доллар в Украине подорожал: чего ждать от курса валюты дальше
20:00 Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности
19:30 В украинских аптеках из продажи исчезли защитные маски, а интернет-магазины взвинтили на них цены
19:00 Коронавирус в Европе: список стран
18:30 Коронавирус в Украине: Минздрав предложил новый алгоритм действий
18:00 Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке