Политика Министр рассказал о влиянии коронавируса на Украину

2020-02-26 22:30 210

Главным каналом влияния эпидемии коронавируса на экономику Украины будет внешняя торговля, сообщил Тимофей Милованов.

Министр экономики Тимофей Милованов считает, что эпидемия коронавируса в Китае будет иметь умеренное влияние на экономику Украины. Об этом он сказал на брифинге в среду, 26 февраля, передает Lb.ua.

Министр сообщил, что, по разным оценкам, эпидемия может замедлить рост ВВП Китая на 0,5-0,8 процентных пункта по сравнению с 2019 года, а мировой экономики - 0,1-0,3 п.п.

"Могут быть более негативные сценарии, если вирус начнет быстро распространяться в других странах. Не 5, не 10, не 20, а десятки тысяч людей. Тогда это сильно повлияет на путешествия, туризм. Но туризм у нас занимает небольшой процент, поэтому для нас влияние будет несущественным", - сказал Тимофей Милованов.

По его словам, главным каналом влияния на экономику Украины будет внешняя торговля. Эпидемия коронавируса может изменить ее объемы и структуру.

"Мы экспортируем товары в Китай, наш экспорт составляет 45% (от ВВП), из них 7,2% от общего объема товаров - это удельный вес украинского экспорта в Китай. Это 2,8% (от ВВП). Из этих 7% треть - это руды и концентраты железа. Остальное - это кукуруза, подсолнечное масло. В кукурузе и масле может быть даже повышение [поставок]. Что может быть с рудой? Может спрос в Китае снизиться, но произойти эффект замещения - если Китай не будет производить металл, то металл будут производить другие страны, включительно с нами", - сказал министр.

"По импорту Китай поставляет потребительские товары, которые мы сможем заместить или местными, или европейскими. То же касается китайских комплектующих и оборудования. Удельный вес импорта товаров из Китая за 19-й год составлял 15% от общего импорта. Самыми главными были диоды и транзисторы, телефонные аппараты и их части, машины автоматической обработки информации, то есть электроника. Все это можно заменить из других стран Азии или Европы", - отметил он.

"Мы не ожидаем значительных проблем для наших цепочек создаваемой добавочной стоимости. Скорее, может подорожать импорт, что в целом хорошо для экономики, особенно для отечественного производителя", - подытожил Милованов.

Всего в мире число заразившихся коронавирусом превысило 81 тысячу человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысяч случаев.

В Украине случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. У половины граждан, находящихся в обсервации в Новых Санжарах вирус не выявили.