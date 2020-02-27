Политика Стали известны реальные затраты на карантин для эвакуированных в Новых Санжарах

2020-02-27 13:16 225

Кабмин Гончарука выделил 2,65 млн грн на содержание эвакуированных из Китая граждан, которые пребывают в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах.

"2,65 млн гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей", - сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян, сообщают "Українські новини".

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился в Харькове. Отмечалось, что те, кто был на борту, здоровы, симптомов заболевания коронавирусом у них нет. В МВД подтвердили, что украинцев разместили в медцентре Нацгвардии в Полтавской области. В связи с этим в Полтавской области начались протесты против размещения там украинцев из Уханя.

У 48 эвакуированных граждан из Китая в Новых Санжарах не зафиксирован китайский коронавирус.