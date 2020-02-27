Экономика Доллар готовит новый удар, в обменниках переполох: что будет с курсом валют в марте

2020-02-27 20:30 147

 

Не исключено, что весной 2020 валютный рынок будет подвергаться психологическим атакам

По информации директора департамента казначейства "Идея Банка" Ярослава Кабина, в последнее время курс валют находится в пределах 24,50 гривен за доллар, и это является текущим индикатором для рынка. Но он добавил, что март может начаться с небольшого роста курса доллара.

"На конец февраля мы ожидаем курсовой коридор 24,30-24,70, и пока мы не видим тенденций в ближайшее время к девальвации или ревальвации. В марте возможен рост предложения валюты со стороны агроекспортеров в связи с подготовкой к новому сезону, но регулятор будет стараться, как и раньше, выкупать избыток валюты с рынка. Поэтому в марте мы ожидаем курсовой коридор 24,00-24,80 грн/долл", - поделился Кабин, добавив, что Нацбанк будет пытаться выкупать избыток валюты с рынка.

Экономический аналитик Concorde Capital  Евгения Ахтырко сделала свои прогнозы на весну. По ее словам, скорее всего, сохранится традиционный весенний приток валюты со стороны аграриев.

Она добавила, что в настоящее время сложно предсказать факторы, что могли бы повлиять на гривну. Однако, не исключено, что вновь станет актуальной паника по поводу "пирамиды ОВГЗ, которая рухнет".

"Это будет вызывать всплески панических настроений, что будет оказывать влияние на формирование курса», — подытожила Ахтырко.

Ранее мы сообщали, украинцев всколыхнуло известие, что появился фиктивный банк, который якобы предлагает клиентам купить акции за биткоины. Называется он "Украинский народный банк". 

В Нацкомиссии предупреждают, что данного банка нет в реестре, а, значит, НБУ не гарантирует безопасность этого финансового учреждения, поэтому все деньги, инвестированные в этот банк, могут в любой момент бесследно исчезнуть.

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