Политика К наказанию за ложное минирование в Украине добавят конфискацию всего имущества

2020-02-28 16:28 63

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности парламента рекомендует принять за основу законопроект № 2642 относительно усиления ответственности за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан.

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект относительно усиления ответственности за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан", - говорится в сообщении ВРУ.

Все чаще такие сообщения касаются учреждений образования, здравоохранения, объектов, имеющих большое значение для функционирования общества и безопасности населения, выведение из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный вред и представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Правоохранительные органы вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, задействуя значительное количество специальной техники и личного состава и отвлекаясь от выполнения основных служебных задач.

Проектом закона предлагается установить в качестве обязательного дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления.

Часть вторая статьи 259 УК Украины излагается в новой редакции, которая устанавливает усиленную уголовную ответственность за такие деяния, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, или учреждения здравоохранения, или учреждения образования (в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества).

Кроме того, дается определение термина критически важных объектов инфраструктуры. В частности, это предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых связана с технологическими процессами и/или предоставлением услуг, имеют большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, выведение из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный вред и/или представлять угрозу для жизни и здоровья человека.