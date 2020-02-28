Экономика Кабмин Гончарука снова пытается продавить урезание "зеленых" тарифов

2020-02-28 20:30 165

Замминистра энергетики Константин Чижик представил очередную модель по урезанию "зеленых" тарифов. Новый вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения: на 15% - для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% - для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% - для СЭС мощностью более 50 МВт. При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. Со своей стороны для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет.

Кроме того, чиновники предлагают для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения "зеленого" тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

Разумеется, на такие новые более жесткие условия добровольно не пойдет большинство участников рынка, что приведет к еще большему дефициту Гарантированного покупателя. То есть чем хуже условия предлагаются инвесторам, тем больше становится проблема.

Новый вариант снижения "зеленых" тарифов от Минэнерго по оценкам экспертов не перекроет даже и четверти от прогнозного дефицита Гарантированного покупателя в 17 млрд грн в 2020 году. Чем перекрыть дефицит, господин Чижик не сообщил, как и не представил расчетов министерства. Значит, "ампутация пораженной гангреной части" не ликвидирует дефицит Гарантированного покупателя, как и не спасет "пациентов" - инвесторов - от дефолта.