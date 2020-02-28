Политика Стало известно, зачем Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

2020-02-29 00:30 120

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины, чтобы заслушать отчет правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента", - отметили в пресс-службе.

Так, глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов.

"Кроме того, Президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - добавили в представительстве президента.