Стало известно, зачем Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины, чтобы заслушать отчет правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента", - отметили в пресс-службе.
Так, глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов.
"Кроме того, Президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - добавили в представительстве президента.