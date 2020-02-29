Политика В США заключен контракт на производство ракетных комплексов Javelin для Украины

2020-03-01 10:00 213

 

Группа компаний Raytheon - Lockheed Martin произведут противотанковые ракетные комплексы для 16 стран.

Минобороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе и Украины на сумму 18,4 млн долларов.

Как сообщает Минобороны, Raytheon - Lockheed Martin займется производством Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

Комплексы будут производить в Тусоне (штат Аризона, США). Ожидаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года.

Контракт рассчитан до 29 февраля 2024 года.

В январе стало известно, что Украина впервые напрямую закупила у США комплексы Javelin на сумму в 36,5 млн долларов.

Напомним, в начале марта 2018 Пентагон объявил, что Украина получит ПТРК Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

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