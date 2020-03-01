Политика Украинцам ужесточат правила въезда в Россию с 1 марта: что изменится

2020-03-01 11:30 216

 

С 1 марта въезд на территорию Российской Федерации из Украины будет разрешен только при предъявлении заграничного паспорта.

Об этом в своем Telegram-канале еще 18 декабря сообщил глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук, передает портал «Хвиля».

«С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ», — написал тогда он.

 

 

Гончарук отметил, что прохождение пограничного контроля станет более быстрым, поскольку данные в загранпаспортах будут считываться при помощи специальных устройств.

Он также рассказал о правилах въезда украинцев в страну с территории России. По его словам, пограничники будут обеспечивать беспрепятственный пропуск въезжающих граждан Украины при предъявлении ими свидетельства о рождении и внутреннего паспорта.

 Это нововведение прокомментировал председатель МИД Вадим Пристайко. Он заявил, что украинцы, выехавшие за рубеж, смогут вернуться в Украину при любых обстоятельствах.

«Ребенок, который выехал по документу, где нет даже фотографии, человек, который потерял все документы… всегда попадет домой», — сказал Пристайко.

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