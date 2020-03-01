Экономика Доллар резко ушел вниз: чего ждать в обменниках

2020-03-01 13:00 192

 

Доллар продолжает свое падение по отношению к гривне, в то время как евро начинает отвоевывать позиции.

Об этом свидетельствует официальный курс валют в Украине, представленный Национальным банком. Отметим, что на выходных – 29 февраля и 1 марта – в Украине сохранился тот же курс валют, который был установлен для пятницы, 28 февраля.

Так, курс гривны к американскому доллару достиг отметки в 24.56 грн/$. Это на 12 копеек меньше, чем накануне - 24.65 грн/$. Таким образом, доллар продолжил свое падение по отношению к украинской валюте.

В то же время, курс евро напротив вырос на 12 копеек и составил 26.92 грн/€. До этого он держался на отметке в 26.80 грн/€.

До этого мы сообщали о том, что курс доллара в марте будет колебаться в диапазоне 24-25 грн.

Менять или не менять гривны на доллары – это актуальный вопрос для многих украинцев последние несколько месяцев. С одной стороны, все боятся резкого скачка валют, а с другой – она чуть ли не каждый день дешевеет. Поэтому не все понимают, чего ждать от того же доллара в 2020 году и вообще что происходит с гривной.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

НБУ изменил курс валют: доллар подешевел, а евро снова дорожает

2020-02-28 11:42 516

В Украине резко подорожает обучение в ВУЗах: первые подробности

2020-02-27 21:00 639

Доллар готовит новый удар, в обменниках переполох: что будет с курсом валют в марте

2020-02-27 20:30 21801

Доллар в Украине подорожал: чего ждать от курса валюты дальше

2020-02-26 20:30 897

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар резко ушел вниз: чего ждать в обменниках

2020-03-01 13:00 192

Кабмин Гончарука снова пытается продавить урезание "зеленых" тарифов

2020-02-28 20:30 534

НБУ изменил курс валют: доллар подешевел, а евро снова дорожает

2020-02-28 11:42 516

Экономист, предсказавший кризис 2008 года оценил последствия и потери от коронавируса

2020-02-28 08:35 672
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Доллар резко ушел вниз: чего ждать в обменниках 2020-03-01 13:00 192
Кабмин Гончарука снова пытается продавить урезание "зеленых" тарифов 2020-02-28 20:30 534
НБУ изменил курс валют: доллар подешевел, а евро снова дорожает 2020-02-28 11:42 516
Экономист, предсказавший кризис 2008 года оценил последствия и потери от коронавируса 2020-02-28 08:35 672

Лента

14:00 В мире стремительно растет число зараженных коронавирусом: ВОЗ сделала срочное заявление
13:30 В Италии коронавирусом заболели больше тысячи человек
13:00 Доллар резко ушел вниз: чего ждать в обменниках
12:30 Прощеное воскресенье: как отмечать и что нельзя делать в день перед Великим Постом
12:00 Индексация пенсий с 1 марта. Кому повысят выплаты
11:30 Украинцам ужесточат правила въезда в Россию с 1 марта: что изменится
11:00 Коронавирус в Италии: Тома Круза отправили на карантин
10:30 Скалецкая рассказала, как лечить коронавирус
10:00 В США заключен контракт на производство ракетных комплексов Javelin для Украины
09:30 В Китае вылечили половину больных коронавирусом