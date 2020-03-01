Экономика Доллар резко ушел вниз: чего ждать в обменниках

2020-03-01 13:00 192

Доллар продолжает свое падение по отношению к гривне, в то время как евро начинает отвоевывать позиции.

Об этом свидетельствует официальный курс валют в Украине, представленный Национальным банком. Отметим, что на выходных – 29 февраля и 1 марта – в Украине сохранился тот же курс валют, который был установлен для пятницы, 28 февраля.

Так, курс гривны к американскому доллару достиг отметки в 24.56 грн/$. Это на 12 копеек меньше, чем накануне - 24.65 грн/$. Таким образом, доллар продолжил свое падение по отношению к украинской валюте.

В то же время, курс евро напротив вырос на 12 копеек и составил 26.92 грн/€. До этого он держался на отметке в 26.80 грн/€.

До этого мы сообщали о том, что курс доллара в марте будет колебаться в диапазоне 24-25 грн.

Менять или не менять гривны на доллары – это актуальный вопрос для многих украинцев последние несколько месяцев. С одной стороны, все боятся резкого скачка валют, а с другой – она чуть ли не каждый день дешевеет. Поэтому не все понимают, чего ждать от того же доллара в 2020 году и вообще что происходит с гривной.