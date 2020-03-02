Экономика НБУ значительно повысил официальный курс доллара

2020-03-02 20:30 330

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,81 гривен за доллар, что на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 марта установлен на таком уровне: 24,818 гривен за 1 доллар (+0,0290 грн). При этом курс доллара на 2 марта составляет 24,5900 гривен за 1 доллар.

Напомним, 2 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс в покупке 24,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 38 копеек до 27,45 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 марта справочный курс на уровне 24,77 грн/доллар, повысив его по сравнению с 28 февраля (24,58 грн).