Экономика Нацбанк резко повысил курс доллара и евро - почем сегодня валюта

2020-03-03 10:14 138

Нацбанк Украины установил на 3 марта курс доллара на уровне 24,81 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Но сравнению с понедельником (2 марта) доллар подорожал на 22 коп.

Евровалюта подорожала более значительно, сразу на 63 коп. Курс евро сегодня составил 27,60 грн. Российский рубль немного подорожал и составляет 0,369 грн.

Наличный рынок отреагировал на изменения моментально. Сегодня средний курс доллара в украинских банках и обменниках составляет 24,66-24,95 грн. 

Как сообщает финпортал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 24 коп., а в продаже - на 25 коп. Евро в покупке подорожал на 50 коп., а в продаже - на 54 коп., составив 27,30-27,79 коп.

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Экономика

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