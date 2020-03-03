Политика Сегодня Рада рассмотрит изменения в земельный законопроект и уголовный кодекс

2020-03-03 09:40 114

Сегодня ВРУ продолжит рассматривать поправки к многострадальному законопроекту о земле. Напомним, в документ перед следующим голосованием необходимо внести порядка 4 тысяч поправок.

Как указано в повестке дня парламента, для рассмотрения в первом чтении нардепам предложены изменения в Уголовный кодекс относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

Также нардепы ратифицируют Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Дания относительно общих условий и процедур, организационных мероприятий и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance в Украине.

В планах на сегодня постановления о парламентских слушаниях на темы: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" и "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".