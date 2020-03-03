Из-за коронавируса в Швейцарии отменили все матчи футбольной Суперлиги

В швейцарской футбольной Суперлиге было принято решение не играть матчи очередного тура до 15 марта из-за эпидемии коронавируса.
Федеральный совет запретил проведение в стране любых мероприятий с участием 1000 и более человек. Если этот запрет не продлят дольше, чем до 15 марта, то Суперлигу возобновят и она продолжится в обычном режиме.
Клубы рассматривали возможность проведения матчей без зрителей, но отказались от этой идеи по экономическим причинам.
Напомним, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в более чем 50 странах. По этой причине многие проводят матчи и другие спортивные мероприятия без зрителей.