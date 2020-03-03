Спорт Из-за коронавируса в Швейцарии отменили все матчи футбольной Суперлиги

2020-03-04 11:14 150

В швейцарской футбольной Суперлиге было принято решение не играть матчи очередного тура до 15 марта из-за эпидемии коронавируса.

Федеральный совет запретил проведение в стране любых мероприятий с участием 1000 и более человек. Если этот запрет не продлят дольше, чем до 15 марта, то Суперлигу возобновят и она продолжится в обычном режиме.

Клубы рассматривали возможность проведения матчей без зрителей, но отказались от этой идеи по экономическим причинам.

Напомним, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в более чем 50 странах. По этой причине многие проводят матчи и другие спортивные мероприятия без зрителей.

 

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