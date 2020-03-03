Политика У Зеленского подробно пояснили, почему хотят сменить премьера и Кабмин

2020-03-03 12:44 306

Нынешнее правительство работает не эффективно в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике, считает глава президентской политсилы Слуга народа Александр Корниенко.

"Касательно правительства - у нас возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к президенту сохраняется достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия Слуга народа во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться", - сказал политик в эфире программы "Свобода слова".

При этом он отметил, что есть претензии к выполнению этого курса и программы.

"Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например", – привел пример Корниенко.

Он считает, что в отдельных сферах "царит определенный беспорядок", хотя есть "стратегия, куда мы идем".

Нардеп также рассказал о планах назначить профильного министра или вице-премьера, который будет координировать промышленную политику.

Касательно обновления и изменений в силовом блоке, нардеп отметил, что сначала нужно заслушать отчет правоохранительных органов и задать им вопросы. После уже целесообразно говорить о возможных кадровых изменениях, хотя Корниенко не исключает, что некоторым руководителям силовиков необходимо дать время "проявить себя".