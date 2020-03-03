Политика У Зеленского подробно пояснили, почему хотят сменить премьера и Кабмин

2020-03-03 12:44 306

Нынешнее правительство работает не эффективно в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике, считает глава президентской политсилы Слуга народа Александр Корниенко. 

"Касательно правительства - у нас возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к президенту сохраняется достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия Слуга народа во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться", - сказал политик в эфире программы "Свобода слова".

При этом он отметил, что есть претензии к выполнению этого курса и программы.

"Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например", – привел пример Корниенко.

Он считает, что в отдельных сферах "царит определенный беспорядок", хотя есть "стратегия, куда мы идем".

Нардеп также рассказал о планах назначить профильного министра или вице-премьера, который будет координировать промышленную политику.

Касательно обновления и изменений в силовом блоке, нардеп отметил, что сначала нужно заслушать отчет правоохранительных органов и задать им вопросы. После уже целесообразно говорить о возможных кадровых изменениях, хотя Корниенко не исключает, что некоторым руководителям силовиков необходимо дать время "проявить себя".

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с Гончаруком

2020-03-03 16:30 57

В Украине подорожала коммуналка - какие суммы увидим в платежках за январь

2020-03-03 10:42 405

Гончарук анонсировал рекордные платежки за тепло: разница составит до 40%

2020-03-02 20:00 480

Повышение пенсий отменяется, Гончарук больно огорчил украинцев: теперь официально

2020-03-02 18:30 4131

Еще новости в разделе "Политика"

Скалецкая назвала условия введения карантина из-за коронавируса в Украине

2020-03-03 17:00 75

В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с Гончаруком

2020-03-03 16:30 57

В Европарламенте отменили все мероприятия в рамках Украинской недели

2020-03-03 15:45 135

Верховная Рада за две недели рассмотрела менее половины правок к закону о земле

2020-03-03 14:13 198
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Скалецкая назвала условия введения карантина из-за коронавируса в Украине 2020-03-03 17:00 75
В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с Гончаруком 2020-03-03 16:30 57
В Европарламенте отменили все мероприятия в рамках Украинской недели 2020-03-03 15:45 135
Верховная Рада за две недели рассмотрела менее половины правок к закону о земле 2020-03-03 14:13 198

Лента

17:30 Техногенная катастрофа в Киеве, мост Патона «прорвало»: ЧП попало на видео
17:00 Скалецкая назвала условия введения карантина из-за коронавируса в Украине
16:30 В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с Гончаруком
15:45 В Европарламенте отменили все мероприятия в рамках Украинской недели
15:14 Сегодня в Киеве ограничат работу метро из соображений безопасности
14:46 Все, что известно на сегодня о коварном китайском коронавирусе нового типа COVID-19
14:13 Верховная Рада за две недели рассмотрела менее половины правок к закону о земле
13:45 Коронавирус Ухань впервые подтвержден у собаки - Украина ввела запрет на ввоз животных
13:12 Из-за подтвержденного случая коронавируса в Украине изменили правила вызова Скорой помощи
12:44 У Зеленского подробно пояснили, почему хотят сменить премьера и Кабмин