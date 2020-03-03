Политика В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с Гончаруком

2020-03-03 16:30 54

 

Депутаты президентской фракции "Слуга народа" пока не уверены, будут ли голосовать за возможную отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Об это "Апострофу" сообщили источники в партии.

Нардепы ждут собрания фракции, на которое должен прибыть президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"На данный момент у нас никто ничего не понимает. Все видят, что Гончарука "выбивают", но это абсолютно ничего не означает. Вечером к нам приедет Ермак и Зеленский. Если он скажет, что Гончарука надо уволить, то за это проголосуют. Но, честно говоря, в этом есть серьезные сомнения", – говорит один из представителей "Слуги народа".

Как отмечается, против Гончарука действуют представители различных групп влияния в парламенте.

"Гончарука сбивает не только группа Коломойского, но и команда Ахметова, которая хотела бы поставить Дениса Шмыгаля. Методы используются те же, что и когда сбивали Арсения Яценюка в 2016 году. Сейчас, как тогда различные группы влияния "накачивали" информационное пространство различными слухами, 99% которых оказалась неправдой. Для полного счастья им не хватает своего Барны, который бы вынес премьера из трибуны. Но им вполне может стать либо Дубинский, либо Бужанский", - говорят в "Слуге народа".

Как сообщалось, ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, которое состоится в среду, 4 марта, где могут рассмотреть вопрос избрания нового премьер-министра.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине подорожала коммуналка - какие суммы увидим в платежках за январь

2020-03-03 10:42 405

Повышение пенсий отменяется, Гончарук больно огорчил украинцев: теперь официально

2020-03-02 18:30 4131

СМИ Кто из министров может уйти в отставку 4 марта следом за Гончаруком

2020-03-02 11:15 468

В Украине будут бесплатно лечить людей с подозрением на коронавирус

2020-02-29 15:00 912

Еще новости в разделе "Политика"

Скалецкая назвала условия введения карантина из-за коронавируса в Украине

2020-03-03 17:00 72

В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с Гончаруком

2020-03-03 16:30 54

В Европарламенте отменили все мероприятия в рамках Украинской недели

2020-03-03 15:45 132

Верховная Рада за две недели рассмотрела менее половины правок к закону о земле

2020-03-03 14:13 198
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Скалецкая назвала условия введения карантина из-за коронавируса в Украине 2020-03-03 17:00 72
В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с Гончаруком 2020-03-03 16:30 54
В Европарламенте отменили все мероприятия в рамках Украинской недели 2020-03-03 15:45 132
Верховная Рада за две недели рассмотрела менее половины правок к закону о земле 2020-03-03 14:13 198

Лента

17:30 Техногенная катастрофа в Киеве, мост Патона «прорвало»: ЧП попало на видео
17:00 Скалецкая назвала условия введения карантина из-за коронавируса в Украине
16:30 В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с Гончаруком
15:45 В Европарламенте отменили все мероприятия в рамках Украинской недели
15:14 Сегодня в Киеве ограничат работу метро из соображений безопасности
14:46 Все, что известно на сегодня о коварном китайском коронавирусе нового типа COVID-19
14:13 Верховная Рада за две недели рассмотрела менее половины правок к закону о земле
13:45 Коронавирус Ухань впервые подтвержден у собаки - Украина ввела запрет на ввоз животных
13:12 Из-за подтвержденного случая коронавируса в Украине изменили правила вызова Скорой помощи
12:44 У Зеленского подробно пояснили, почему хотят сменить премьера и Кабмин