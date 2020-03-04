Политика документ Трамп отдал свою президентскую зарплату за квартал министру здравоохранения

2020-03-04 15:14 234

Президент США Дональд Трамп поступил, как настоящий лидер нации, перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года на борьбу с коронавирусом. Речь идет о сумме в 100 тысяч долларов.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, обнародовав фото чека на указанную сумму, выписанного на имя секретариата министра здравоохранения США Алекса Азара.

Напомним, Трамп традиционно перечисляет свою зарплату на различные государственные нужды, о чем информирует его пресс-служба.

На данный момент в США коронавирусом заражены 118 человек, из них девять скончались. По данным ВОЗ, в целом в мире зафиксировано 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходятся на Китай и 10 566 − на другие 72 страны.

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