Политика Рада отправила Гончарука в отставку

2020-03-04 17:00 126

 

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Такое решение парламент принял на внеочередном вечернем заседании в среду, 4 марта. Это решение поддержали 353 депутатов, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

Как Зеленский громил Гончарука

Заседание открыл президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что у этого правительства были успехи, но многие задачи оно провалило.

"Первое правительство, где нет коррупции. Но не воровать мало. Это правительство новых лиц. Нужны новые мозги и новые сердца. Это и правительство знает что делать, но этого мало. Нужно очень действительно много работать. Мы не должны бояться правды. Мы должны признавать ошибки. Потому что в день, когда мы погрузимся в теплую ванну иллюзий, утонет вся страна. Мы постоянно слышали об экономическом прыжок, но есть впечатление, что экономика не росла. За 2 месяца невыполнения госбюджета почти 16 млрд гривен

Мы должны говорить правду. 13 из них - это провал поступлений от таможни", – сказал Зеленский.

Президент сказал, что индустриальная слава Украины становится воспоминанием. И есть риск, что о потенциале постепенно начнут говорить "это было давно и не правда".

"Мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилище. Мы снизили цену на газ. Она ниже чем у прошлом году, она самая низкая за 4 года. Но люди запутались с платежами. Кому-то насчитали абонплату за несколько месяцев вперед. Правительство провалило разъяснительную кампанию с местными властями, чтобы люди во всех регионах люди почувствовали уменьшение платежки за тепло ", – сказал Зеленский о результатах правительства в отопительном сезоне.

Также Зеленский раскритиковал высокие зарплаты в госкомпаниях.

"Есть вопросы по зарплатам премий членов наблюдательных советов государственных компаний. Когда почти 10 млн граждан живут на грани бедности. Не могу быть таких зарплат у людей, находясь за рубежом прилетают сюда три раза в год. Сегодня присматривать стало гораздо выгоднее работать. Мы не ставим под сомнение эффективность работы иностранцев – это лишь вопрос справедливости и нашего чувства субъектности", – сказал Зеленский.

В конце выступления Зеленский похвалил правительство Гончарука: "Это правительство сделало больше, чем все прошлые правительства". Зал Совета взорвался аплодисментами. Но аплодировала только фракция "Слуги народа".

В завершение критического выступления президент попросил депутатов дать оценку работе Гончарука.
Что объяснил Гончарук

После президента слово взял премьер Гончарук. Он поблагодарил Зеленского и очень сдержанно сказал, что ему не за что стыдиться и добавил, что у его правительства есть очень много достижений.

"Как сказал президент, в этом правительстве не воровали, у нас не было коррупции, мы с ней боролись с первого до последнего дня. Наше правительство изменило менеджмент в десятках компаний. На "Артемсоли", на "Энергоатоме". Мы боролись с коррупцией на всех участках. Поэтому за последние месяцы на нас вылилось тонны грязи. Но мы не отступили. Хочу поблагодарить наших министров, которые продолжали делать свою работу. мы все это сделали вместе с вами и я верю, что есть много народных депутатов, которые хотят, чтобы Украина процветала. все то, что мы начали, должно быть завершено – реформа рынка земли, свободный оборот капитала. я буду работать над тем, чтобы Украина была успешной независимо от своего статуса. Благодарю вас за возможность работать вместе", – сказал Гончарук.

 

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