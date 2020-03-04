Политика "Зарплата больше 2 млн": Зеленский подсунул украинцам нового премьера, кто заменил Гончарука

2020-03-04 18:30 1026

 

Новым премьер-министром Украины назначили Дениса Шмыгаля

За назначение нового главы Кабмина проголосовал 291 народный депутат. Как известно, до сегодняшнего дня Денис Шмыгаль был вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий.

Перед голосованием Шмыгаль подал декларацию кандидата на должность премьера. Согласно документу, у него есть дом во Львове, а также несколько земельных участков во Львовской области. Кроме этого, у чиновника есть автомобиль Land Rover Discovery Sport, который зарегистрирован на его жену.

Согласно декларации, в 2019 году Шмыгаль получил более 2,2 миллиона гривен зарплаты на Бурштынской ТЭС (собственность Рината Ахметова), где он занимал должность директора. Кроме этого он получил почти 1 миллион гривен за консультирование ДТЭК "Востокэнерго" и еще 230 тысяч гривен зарплаты во время руководства Ивано-Франковской ОГА. Шмыгаль задекларировал 235 тысяч долларов наличных средств, которые хранит его семья.

Как известно, с августа 2019 года Денис Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую облгосадминистрацию, а в начале февраля Алексей Гончарук предложил назначить его на пост вице-премьера. Таким образом, в Кабмине Шмыгаль проработал всего месяц.

Во время выступления в Верховной Раде чиновник отметил, что для него честь и большая ответственность возглавлять правительство. Он заявил, что нужно заниматься решением вопроса недостачи в государственном бюджете, а также заниматься реформами, которые были запущены. Особый акцент Шмыгаля был на социальной сфере.

Добавим, что в «Слуге народа» характеризуют Шмыгаля как настоящего карьериста. Кроме этого, его называют коммуникабельным и компетентным. 

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