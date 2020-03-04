Политика Рада назначила Шмыгаля премьер-министром

2020-03-04 18:45 198

 

Главой правительства стал вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль.

Верховная Рада в среду, 4 марта, 291 голосами назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность должность вице-премьера, министра развития общин и территорий Украины.

Шмыгаль во время выступления в Раде сообщил, что Кабмин в первую очередь должен пересмотреть бюджет, особенно в отношении пенсий, также урегулировать вопросы зарплат чиновников, погашения задолженностей перед шахтерами и вопросы угрозы коронавируса. Он также подчеркнул, что правительство продолжит работать над завершением войны на Донбассе и возвращением аннексированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский представляя Верховной Раде Шмыгаля заявил, что его Кабинет министров будет работать "для людей".

"Я действительно считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможным", - сказал Зеленкий.

Отметим, сегодня Шмыгаль подал декларацию кандидата на должность премьера. Он задекларировал около 3,4 млн гривен зарплаты за 2019 год за период работы на Бурштынской ТЭС, ДТЭК Востокэнерго и главой Ивано-Франковской ОГА. Кроме того, будущий премьер хранит крупную сумму наличными.

Ранее Рада проголосовал за отставку премьера Алексея Гончарука, что также повлекло отставку всего состава Кабмина.

Как известно, Шмыгаль занимал должность вице-премьера, министра развития общин и территорий Украины.

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