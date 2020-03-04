Политика Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина

2020-03-04 19:45 165

Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. За это решение проголосовали 277 народных депутатов из 381 зарегистрированного в сессионном зале.

От "Слуги народа" за это проголосовали 228 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 0, от "Европейской солидарности" - 0, от "Батькивщины" - 0, от "Голоса" - 0, от группы "За будущее" - 18, от группы "Доверие" - 17, внефракционные - 14.

Согласно принятому решению, Вадим Пристайко назначен на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Алексей Резников - на должность вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Михаил Федоров - на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации, Арсен Аваков - министр внутренних дел, Сергей Бессараб - министра по делам ветеранов, Вадим Гутцайт - министра молодежи и спорта, Илья Емец - министра здравоохранения, Владислав Криклий - министра инфрастуктуры, Марина Лазебная - министра социальной политики, Денис Малюська - министра юстиции, Олег Немчинов - министра Кабинета министров, Игорь Уманский - министра финансов, Алексей Чернышов - министра развития общин и территорий.