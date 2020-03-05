Курс валют: НБУ опустил доллар на 4 копейки, а евро продолжает дорожать

Нацбанк установил на 5 марта курс доллара на уровне 24,89 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 4 коп.
Евро подорожал на 2 коп. и составил 27,70 грн. Российский рубль немного подорожал и составляет 0,378 грн.
Изменения произошли и на наличном валютном рынке старны. Так, по данным профильных ресурсов, средний курс доллара в украинских банках и обменниках в четверг составляет 24,60-24,90 грн. В покупке и продаже доллар подешевел на 20 коп. Евровалюта также в покупке подешевела, но на 17 коп., а в продаже - на 15 коп. Курс евро сегодня составляет в среднем 27,30-27,75 грн.