Экономика Курс валют: НБУ опустил доллар на 4 копейки, а евро продолжает дорожать

2020-03-05 10:41 210

Нацбанк установил на 5 марта курс доллара на уровне 24,89 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 4 коп.

Евро подорожал на 2 коп. и составил 27,70 грн. Российский рубль немного подорожал и составляет 0,378 грн.

Изменения произошли и на наличном валютном рынке старны. Так, по данным профильных ресурсов, средний курс доллара в украинских банках и обменниках в четверг составляет 24,60-24,90 грн. В покупке и продаже доллар подешевел на 20 коп. Евровалюта также в покупке подешевела, но на 17 коп., а в продаже - на 15 коп. Курс евро сегодня составляет в среднем 27,30-27,75 грн.