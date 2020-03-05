Политика Выписка из карантина: Президент Зеленский сегодня приедет в Новые Санжары

2020-03-05 11:14 252

Медики уверены, что все эвакуированные из Китая здоровы. Президент Владимир Зеленский 5-6 марта посетит с рабочей поездкой Полтавскую область, сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

При этом подробностей поездки президента в ОГА не сообщили.

СМИ сообщают, что Зеленский посетит Новые Санжары, где сегодня заканчивается обсервация граждан, эвакуированных из Китая из-за коронавируса.

По данным 112 Украина, всем находящимся в санатории вручат выписки, а в 12:00 у эвакуированных закончится обсервация. Их должен встретить на выезде президент.