Политика Зеленский об эвакуации украинки из Китая: Самолет за собачкой - это перебор

2020-03-05 19:30 180

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности забрать из Китая собаку 22-летней украинки Анастасии Зинченко, которая ранее отказалась эвакуироваться из охваченного коронавирусом Уханя без своего питомца. Об этом глава государства сообщил 5 марта во время встречи с гражданами, завершившими пребывание на карантине в Новых Санжарах.

"Она нормальная девчонка, но она должна понять, что сейчас серьезная ситуация. Есть вопросы жизни людей, и сейчас уже не до шуток. Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решения. Если Китай не выпускает ни одного животного с территории, то мы как государство ничего не можем ей предложить", - объяснил президент.

Зеленский так же добавил, что отправить самолет за девушкой Украина может в любое время. "Хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в гостиницу, и потом, когда Китай разрешит - вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой - это уже немножко перебор", - подчеркнул он.

Позже Анастасия Зинченко опровергла информацию о предложении Зеленского улететь домой, а питомца оставить в посольстве. "В интернете гуляет такая информация. Это фейк. Мне сегодня никто не звонил и не писал ни с какими предложениями и вариантами", - заявила она на своей странице в Instagram.